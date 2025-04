The Messenger - La bande-son du jeu débarque en vinyle le mois prochain

Sorti sur Nintendo Switch le 30 août 2018 le jeu néo-rétro de Sabotage Studio The Messenger s'apprête à connaître une ressortie musicale car dès le 28 mai prochain il vous sera possible d'acquérir sa bande-son dans une superbe édition vinyle. Avec pas moins de 41 morceaux, iam8bit, le studio Sabotage et Maximum Entertainment France ont mis les petits plats dans les grands pour chouchouter les amateurs de sons 8 et 16 bit et les collectionneurs. Si vous êtes aussi sensibles à l'esthétique des titres de Sabotage Studio ou à celle de l'ère 8 et 16 bit, les visuels de ce coffret devraient aussi vous taper dans l'œil. Pour précommander le vinyle au prix de 59,99 euros, c'est par ici.

Tracklist : DISC 1 SIDE A A Messenger Is Needed

Ninja’s Respite

Hills Of Destiny

Forgotten

Into The Depths

Bamboo Boogaloo

Harness The Winds

Quillshroom’s Horrors

Impossible Ascent

The Frozen Light SIDE B The Time Gauntlet

The Arcane Shoppe

A Home Amongst The Clouds

Find A Way

The Poisoned River

Beneath The Tides

Fire & Earth

The Demon Army

The Corrupted Past

To Break The Curse DISC 2 SIDE C Ninja’s Reprieve

Hills Of Intent

Remembered And Forgotten

Return To The Depths

Bamboo Boogaloo II

Harnessing The Wind

The Queendom Of Quills

To The Top

The Frozen Dark

The Tower Of Time

The Shopkeeper SIDE D Civilization In The Sky

Know The Way

The Blue River

Beneath The Surface

A Hero’s Gift

Water & Wind

The Demon’s Lair

Manfred, The Sky Serpent

The Corrupted Future

A Melody To Break The Curse