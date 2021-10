The Lightbringer se lance en bande-annonce sur Nintendo Switch

Préparez-vous à chasser la corruption grâce à la lumière de votre boomerang dans The Lightbringer, le nouveau jeu de Rock Square Thunder édité par Zordix Publishing se dévoile encore plus dans cette bande-annonce de lancement. Dans ce mélange entre jeu d'aventure et jeu de puzzle/plateforme très poétique vous devrez, guidés par l'esprit de votre sœur jouez du boomerang pour défier moult ennemis allants du simple sbire aux redoutables boss dont cette bande-annonce nous offre un petit aperçu (qui a dit The Wind Waker ?), de nombreuses phases de plateformes en 3D vous attendent aussi.

The Lightbringer est déjà disponible sur l'eShop pour la modique somme de 14,99 euros.