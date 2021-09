The Lightbringer s'offre une date de sortie et une démo sur Nintendo Switch

Si vous êtes à la recherche d'un jeu action-aventure en 3D, il y a fort à parier que The Lightbringer risque d'attirer votre attention. Développé par Rock Square, ce Zelda-like doit sortir sur Nintendo Switch et Steam le 7 octobre 2021 . Mais si vous souhaitez d'ores et déjà vous y frotter, une démo est à présent accessible sur l'eShop de la Nintendo Switch.

The Lightbringer sera proposé au tarif de 14,99€ lors de son lancement.

Cher frère, Lorsque cette lettre arrivera entre tes mains, je ne protégerai plus nos terres et nos chemins. C'est avec une grande tristesse que je te confie cela. N'aies pas peur, car je guiderai tes pas. Tu traverseras ces terres par-delà les rivages, par-delà les cieux. Je serai avec toi, de tout mon cœur et la bienveillance de mes mots et des mes yeux. D’anciennes énigmes vont défier tes pensées. Il te suffira de les résoudre pour être récompensé. Au cours de ton voyage, tu seras confronté à la corruption. Il te faudra la combattre, mon frère, il n'y a pas d'autre solution. Lightbringer, ton histoire va commencer. As-tu suffisamment de courage et de lumière en toi pour l’affronter ?

Source : Nintendo