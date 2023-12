The Legend of Zelda : Link's Awakening DX HD - Explorez l'île Cocolint comme jamais auparavant

Premier jeu portable de la saga The Legend of Zelda proposé sur Game Boy en 1993, The Legend of Zelda : Link's Awakening avait également eu le droit à un passage en couleurs avec sa version améliorée The Legend of Zelda : Link's Awakening DX. S'il n'est pas le jeu le plus long de la saga, il a le mérite d'avoir marqué les joueurs avec son ambiance unique, ses musiques et ses personnages attachants. Si en 2019 nous avons pu revivre cette expérience grâce au remake paru sur Nintendo Switch, en cette fin d'année c'est un nouveau travail de fan qui va retenir toute notre attention.

Projet signé linksawakeningdxhd, Link's Awakening DX HD nous propose de revivre l'aventure de The Legend of Zelda : Link's Awakening DX en HD, avec une carte du monde plus vivante que jamais ! Dans le jeu original, la carte était séparée en plusieurs tableaux, mais avec cette nouvelle version, nous évoluons dorénavant sur une map chargée en intégralité (comme le remake de la Nintendo Switch), mais avec une caméra beaucoup plus éloignée, et quelques améliorations techniques. Vous pourrez trouver cette version en téléchargement gratuit juste-ici.

Plongez dans le monde enchanteur de The Legend of Zelda : Link's Awakening DX comme vous ne l'avez jamais vécu auparavant, grâce à cette version PC méticuleusement conçue qui redonne vie à cette aventure classique. Plongez dans la nostalgie de l'île de Koholint grâce à des graphismes améliorés et à la prise en charge de l'écran large, pour que les charmants paysages et personnages s'affichent en détail sur votre écran de PC moderne. Mais ce n'est pas tout : nous avons donné un coup de fouet au gameplay grâce à la prise en charge d'un framerate élevé, ce qui garantit que chaque coup d'épée, chaque résolution d'énigme et chaque rencontre avec un ennemi sont plus fluides et plus réactifs que jamais. Redécouvrez la magie de ce titre Zelda intemporel grâce à des performances améliorées qui vous permettront d'explorer des donjons, de découvrir des secrets et de participer à des batailles épiques avec une fluidité inégalée. Que vous soyez un fan de longue date de Link's Awakening ou un nouveau venu dans la série, cette version PC offre une nouvelle approche de ce classique bien-aimé, combinant l'essence de l'original avec des améliorations de pointe. Embarquez pour un voyage à travers l'île mystérieuse, résolvez des énigmes, rencontrez des personnages originaux et revivez l'aventure avec un niveau de finition et de finesse qui rend hommage à l'héritage légendaire de The Legend of Zelda.

This is truly amazing. Playing Link's Awakening at 1:1 pixel scale with 120 fps scrolling - you can zoom the map alllll the way out and the entire world is active.https://t.co/H1ZLpd3sqy pic.twitter.com/wVjqhzAVu6 — John Linneman @dark1x.bsky.social (@dark1x) December 13, 2023

Source : Itch