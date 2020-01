The Legend of Zelda : Breath of the Wild : un animé à couper le souffle

On ne présente plus le dernier opus de la série The Legend of Zelda, qui est un succès critique et commercial. Après presque 3 ans de sa sortie, la communauté et les fans Nintendo continuent de créer du contenu autour de la franchise nippone.

Nintendo-Master vous propose de découvrir ce magnifique fan-made Coréen se rapprochant énormément du style du studio d'animation Japonais, le Studio Ghibli, retraçant en grande partie le scénario du jeu

Bien évidemment, attention aux spoilers !

Pour rappel, The Legend of Zelda : Breath of the Wild est sorti le 3 Mars 2017 sur Nintendo Switch et WII U.

Source : Youtube