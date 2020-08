The Legend of Zelda : Breath of the Wild - un fan réalise une animation en hommage au Studio Ghibli

On ne présente plus le dernier opus de la série The Legend of Zelda, qui est un succès critique et commercial. Plus de 3 ans après sa sortie, la communauté et les fans Nintendo continuent de créer du contenu autour cette franchise devenue culte à travers le monde. En l'occurrence aujourd'hui, un fan français sous le pseudo de RwanLink, a réalisé une animation en hommage au film d'animation Princesse Mononoke du Studio Ghibli dans l'univers de The Legend of Zelda : Breath of the Wild appelée : The Silent Cruse.

Pour vous rendre compte du travail colossal qu'à réalisé ce fan, celui-ci aurait passé environ 1 an et aurait investi en moyenne 7 à 13 h par jour pour produire ce court-métrage. Sans plus tarder, découvrez son travail ci-dessous. Si ce type d'animation vous intéresse, n'hésitez pas à faire un petit détour sur sa chaîne Youtube car d'autres vidéos de ce style vous y attendent. Bon visionnage !

Source : Youtube