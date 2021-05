Microsoft s'attendait-il à ce que The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sorte en 2020 ?

Le procès Epic Game contre Apple prend depuis quelque temps une tournure assez inattendue avec la divulgation d'informations confidentielles concernant Sony, Nintendo et Microsoft. En effet, peu de temps après avoir révélé que Samus Aran pourrait bientôt rejoindre les rangs des personnages ayant eu droit à leur propre cross-over événementiel dans Fortnite, cette fois-ci c'est un document révélant les prédictions et spéculations sur la sortie de la suite de The Legend Of Zelda : Breath of the Wild (ou Breath of the Wild 2 pour les intimes) de la part de... Microsoft.

Accessible ici le document utilisé lors des plaidoiries du 5 mai 2021 stipule qu' en août 2020 Microsoft estimait probable que Nintendo sorte, dans les mois suivants, la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild mais aussi No More Heroes 3, Bayonetta 3 et Metroid Prime 4 (parmi d'autres titres, tout est visible ci-dessous dans l'image en fin d'article). Que pouvons-nous en déduire, nous qui sommes 9 mois plus tard et qui savons que ces dates étaient erronées ? Nintendo a-t-il pris beaucoup de retard dans ses sorties ? Microsoft est-il mauvais en spéculation ? La vérité est ailleurs, tout ce que nous pouvons tirer de ces documents c'est que Microsoft se préparait à l'éventualité de rencontrer ces mastodontes sur le chemin du planning de ses sorties. Nous pouvons aussi voir à quel point l'entreprise américaine s'intéresse de près à ses concurrents directs, et indirects d'ailleurs (Nintendo ne jouant pas tout à fait dans la même cour que Sony et Microsoft), et que les employés de Microsoft... n'en savent tout simplement pas plus que nous !

Malgré le caractère extrêmement confidentiel des documents qui fuitent pendant ce procès rocambolesque, cette fois-ci et malgré l'emballement, il n'y a véritablement rien à tirer de ces soi-disant révélations. Néamoins, chaque jour nous rapproche de nouvelles informations autour du jeu le plus attendu sur Nintendo Switch.

Source : Box