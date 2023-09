The Legend of Legacy HD Remastered - L'histoire se répète sur Nintendo Switch

Sorti en 2016 sur nos bonnes vieilles Nintendo 3DS, The Legend of Legacy est un J-RPG à l'ancienne initialement développé par Cattle Call et FuRyu. Si aujourd'hui mettre la main sur une cartouche 3DS du jeu ne se fait pas sans devoir débourser une somme relativement importante, NIS America, le développeur Nihon Falcom et FuRyu viennent d'annoncer la sortie d'une édition remasterisée sobrement intitulée The Legend of Legacy HD Remastered pour le début de l'année 2024 . En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir la bande-annonce du jeu ci-dessous.

À propos du jeu : Découverte il y a dix ans, l'île d'Avalon est entourée de mystère. On dit que le continent a été forgé par les dieux et les élémentaires, et qu'il abrite de nombreux trésors légendaires aux pouvoirs immenses. De nombreuses âmes courageuses ont tenté de s'aventurer et d'enquêter sur les terres d'Avalon. Serez-vous le prochain ? Suivez l'histoire de sept héros en devenir qui se rendent sur les terres inexplorées pour satisfaire leurs désirs uniques. Chacun d'entre eux a ses propres compétences et histoires à raconter. Gérez des formations de combat et donnez des instructions à des rôles de combat spécifiques pour prendre l'avantage dans la bataille et remporter la victoire, et utilisez l'ancien pouvoir des élémentaires en forgeant des contrats en plein combat pour faire appel à de puissantes compétences. Prenez part à un voyage épique sans précédent ! Caractéristiques Une narration légendaire : L'illustrateur Tomomi Kobayashi, le célèbre compositeur Masashi Hamauzu, l'écrivain Masato Kato, le concepteur de jeux Kyoji Koizumi et Masataka Matsuura se réunissent pour créer une aventure unique en son genre !

Sept voyages héroïques : Chaque personnage de The Legend of Legacy HD Remastered a sa propre motivation pour explorer Avalon, ainsi que sa propre conclusion individuelle à la résolution de l'histoire. Incarnez chaque personnage pour découvrir le déroulement de leur histoire !

Innovation en matière de combat : Les passionnés de combat peuvent découvrir un nouveau niveau de défi pendant les combats en utilisant des formations et des positions pour attribuer des rôles de combat flexibles au lieu de classes fixes ! Informations : Date de sortie : début 2024

début 2024 Plateforme(s) : Nintendo Switch™, PS4®, PS5®, and PC

Nintendo Switch™, PS4®, PS5®, and PC Genre : RPG

RPG Joueur(s) : 1

1 Texte : Anglais

Anglais Voix : Anglais /Japonais

Anglais /Japonais PEGI : ESRB: RATING PENDING

ESRB: RATING PENDING Editeur : FURYU CORPORATION

FURYU CORPORATION Développeur : Nihon Falcom