The Legend of Legacy HD Remastered dévoile son trailer de lancement

Pour ceux ayant loupé l'opus original sur Nintendo 3DS en 2015, The Legend of Legacy HD Remastered est de retour sur Nintendo Switch, PC et consoles PlayStation. Disponible depuis aujourd'hui, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous. Notre test dédié est également disponible si vous souhaitez y jeter un coup d'œil.

Prenez votre histoire en main dans The Legend of Legacy HD Remastered ! Rejoignez sept aventuriers tandis qu'ils explorent la mystérieuse contrée d'Avalon en tentant de mener à bien leurs différents objectifs. Faites l'expérience de combats RPG classiques, agrémentés d'une touche d'originalité ! Pour gagner, vous devez gérer les formations et assigner les rôles de façon à avoir l'avantage sur le champ de bataille. Vous pouvez également invoquer le pouvoir ancien des elementals en forgeant des contrats en plein combat pour obtenir des compétences puissantes ! Suivez votre progression et, lorsque vous avez besoin de repos, retournez à l'unique ville du continent pour requinquer votre équipe. Chaque parcours a son propre récit. Plongez dans l'histoire de chaque héros, découvrez ce qui le motive et dévoilez les secrets d'Avalon dans ce jeu passionnant, mêlant aventure et RPG !

Source : Nintendo