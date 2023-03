The Legend of Heroes: Trails to Azure dévoile son trailer de lancement

Nouvel épisode de l'excellente franchise The Legend of Heroes signée Nihon Falcom, The Legend of Heroes: Trails to Azure se présente comme la suite directe de l'épisode Trails From Zero sorti également sur Nintendo Switch en septembre 2022. Nous y retrouvons de nouveau la Special Support Section dirigée par Lloyd Bannings, afin d'empêcher la réalisation d'un complot visant à mettre fin aux temps de paix sur Crossbell. En attendant la sortie officielle du jeu le 17 mars 2023 en Europe, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Suite aux événements de Trails from Zero, la Special Support Section se retrouve avec de nouveaux membres et de nouvelles missions. Cependant, les tensions croissantes au sein de Crossbell ainsi que les pressions exercées par les deux puissances politiques voisines menacent la sécurité de la ville ainsi que l'intégrité de l'équipe.