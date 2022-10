The Legend of Heroes: Trails to Azure dévoile sa date de sortie dans un nouveau trailer sur Nintendo Switch

Alors que les joueurs Nintendo Switch viennent à peine de découvrir The Legend of Heroes: Trails from Zero sur leur console, Nippon Ichi Software et Nihon Falcom ne laissent pas les fans de J-RPG souffler en dévoilant un tout nouveau trailer de sa suite The Legend of Heroes: Trails to Azure. Lloyd Bannings reprendra ainsi ses enquêtes dès le 14 mars 2023 sur Nintendo Switch PS4 et PC. En attendant, nous vous laissons découvrir ledit trailer ci-dessous.

L'histoire du héros en herbe Lloyd Bannings continue dans Trails to Azure ! Une paix temporaire s'est installée à Crossbell et la Section de Soutien Spécial se retrouve avec une renommée et un statut nouveaux. Cependant, la paix est bientôt rompue avec la montée en puissance de multiples organisations aux motivations inavouées !

Les tensions croissantes sont accentuées par la pression croissante de l'Empire Erebonien et de la République de Calvard. Le SSS a-t-il ce qu'il faut pour résister à ces menaces ? Que réserve l'État de Crossbell ?