The Legend of Heroes: Trails from Zero - La saga Crossbell débute enfin sur Nintendo Switch

The Legend of Heroes fait partie de ces rares séries de jeu vidéo à donner des nœuds au cerveau des joueurs en matière de densité de contenu scénaristique. Que vous soyez amateur de la licence ou que vous la découvriez ce jour, nous vous annonçons que la saga Crossbell de la licence a débuté officiellement ce 30 septembre avec la sortie de The Legend of Heroes: Trails from Zero sur Nintendo Switch en dématérialisé, mais également en version physique. En attendant le test du jeu de Nihon Falcom, nous vous laissons visionner le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Lloyd Bannings revient dans sa ville natale pour suivre les traces de son frère décédé et intégrer le Crossbell Police Department. Il est assigné à une nouvelle division appelée la Special Support Section, un groupe peu discipliné qui effectue des tâches diverses et aide les personnes dans le besoin. Avec ses nouveaux coéquipiers, il découvre rapidement que sa ville animée dissimule une face cachée criminelle sombre... et de terribles secrets.