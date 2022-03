The Legend of Heroes: Trails from Zero trailer date de sortie Nintendo Switch

Dans la liste des licences au lore tellement important qu'il peut vous causer de terribles maux de têtes, The Legend of Heroes signé Nihon Falcom vient de confirmer la date de sortie de son dernier opus en date sur Nintendo Switch : The Legend of Heroes: Trails from Zero. Attendu pour le 30 septembre 2022 en dématérialisé mais également en version physique, nous vous laissons découvrir son dernier trailer ci-dessous.

A propos du jeu : Lloyd Bannings est assigné aux Sections Spéciales de Soutien de Crossbell. Accompagné de ses nouveaux coéquipiers, ils doivent ensemble prouver leur valeur en se battant pour éradiquer l’injustice d’une ville en proie à la corruption.

Contenu de la « Deluxe Edition » :