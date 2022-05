The Legend of Heroes: Trails from Zero met en avant ses personnages dans un nouveau trailer

Que nous la connaissions sous l'appellation The Legend of Heroes ou encore Kiseki, les fans de J-RPG sont d'accord sur un point : la richesse de cette licence n'a d'égale que sa complexité de compréhension pour un néophyte. Après avoir pu apprécier les épisodes Trails of Cold Steel III et Trails of Cold Steel IV, l'heure est venue pour les joueurs Nintendo Switch d'attaquer l'arc Crossbell avec la sortie de The Legend of Heroes: Trails from Zero le 30 septembre 2022 . Pour l'occasion, NIS America et Nihon Falcom nous ont préparé un nouveau trailer mettant l'accent sur les personnage de cet opus, nous vous laissons le découvrir ci-dessous.

A propos du jeu : Lloyd Bannings est assigné aux Sections Spéciales de Soutien de Crossbell. Accompagné de ses nouveaux coéquipiers, ils doivent ensemble prouver leur valeur en se battant pour éradiquer l’injustice d’une ville en proie à la corruption.

Pour rappel, The Legend of Heroes: Trails from Zero sera disponible en japonais sous-titré anglais, et aura également le droit à une version physique sur Nintendo Switch et PS4 en édition simple et deluxe.