The Last Kids on Earth et le sceptre maudit se dévoile sur Nintendo Switch

Avis aux amoureux de l'œuvre littéraire Les beaux gosses de L'Apocalypse, aussi connue sous le nom de The Last Kids on Earth, Bandai Namco vient de dévoiler qu'un jeu vidéo allait voir le jour dans les prochains mois sur Nintendo Switch et supports concurrents. Après la série proposée sur Netflix, Outright Games, Atomic Cartoons et Stage Clear Studios viennent donc de dévoiler par le biais d'un nouveau trailer le jeu The Last Kids on Earth et le sceptre maudit. Attendu pour le 4 juin 2021, nous vous laissons découvrir ci-dessous le premier trailer du jeu, accompagné de son communiqué officiel.

Basé sur l’univers de la série Netflix à succès Les mômes de l’apocalypse (The last Kids on Earth en version originale) primée aux Emmy Awards, ce nouveau jeu d’action-aventure sera disponible le 4 juin 2021 sur Nintendo Switch™, PlayStation®, Xbox et Steam.

Dans The Last Kids on Earth et le sceptre maudit, les joueurs prendront part à une toute nouvelle aventure et exploreront l’immense ville de Wakefield pour y affronter des hordes de zombies. Dans la peau des légendaires héros Jack, Quint, June et Dirk, ils devront retrouver les pièces du surpuissant « Sceptre maudit » et empêchez Malondre, la reine des monstres, d’invoquer le terrible Rezzock l’Ancien, le Destructeur de mondes. Il sera possible de jouer en mode coopératif (1 à 4 joueurs) hors ligne dès le lancement du jeu, puis très rapidement en ligne via un correctif.

Le nouveau jeu est basé sur les romans graphiques The Last Kids on Earth publiés chez Penguin Random House, déjà vendus à plus de cinq millions d’exemplaires dans le monde et figurant dans la liste des best-sellers des quotidiens The New York Times, USA Today et The Wall Street Journal. Le dernier tome en date, Thrilling Tales from the Treehouse, est paru le 6 avril 2021 et regroupe six nouvelles de Max Brallier illustrées par Anoosha Syed, Xavier Bonet, Lorena Alvarez, Jay Cooper, Christopher Mitten et par l’artiste attitré de la série The Last Kids on Earth, Douglas Holgate.