The Last Kids on Earth et le sceptre maudit - "Les Mômes de l'Apocalypse : la série Netflix adaptée en jeu vidéo sur Nintendo Switch

A la base, The Last Kids on Earth est une série de romans illustrés que l'on peut qualifier de The Walkind Dead pour enfants. On y suit les aventures d'une bande de jeunes dans un monde post-apocalyptique dans lequel les zombies ont envahi les rues. Très gros succès d'édition avec pas moins de six tomes (et bientôt sept) les livres ont été adaptés en 2018 en série animée actuellement disponible sur Netflix sous le titre les Mêmes de l'Apocalypse. Si vous êtes fan, sachez que l'année prochaine, vous pourrez retrouver les héros de la série dans un jeu vidéo nommé The Last Kids on Earth et le sceptre maudit.

Jouable seul ou en coopération jusqu'à quatre, ce jeu d'action grouillant de zombies The Last Kids on Earth et le sceptre maudit sera disponible au printemps 2021 sur Nintendo Switch, PlayStation, Xbox et Steam. En attendant d'autres détails, retrouvez le communiqué de presse officiel ainsi qu'un premier trailer en français ci-dessous.

Communiqué de presse officiel de The Last Kids on Earth et le sceptre maudit

Outright Games, le premier éditeur mondial de divertissements interactifs pour la famille, Atomic Cartoons (une société Thunderbird Entertainment Group), le studio de développement Stage Clear Studios et Cyber Group Studios (le distributeur international d’Atomic en matière de produits dérivés, licences et jeux vidéo) ont annoncé la sortie de The Last Kids on Earth et le sceptre maudit (The Last Kids on Earth and the Staff of Doom) au printemps 2021. Destiné avant tout aux enfants, ce tout nouveau jeu d’action grouillant de zombies et de monstres sera disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®, Xbox et Steam.

"Avec Max Brallier et nos partenaires d'Atomic Cartoons, nous sommes ravis que la collaboration avec Atomic Cartoons et Outright Games aboutisse à un jeu très convaincant basé sur The Last Kids on Earth ", a déclaré Terry Malham, PDG d'Outright Games. "The Last Kids on Earth ce sont des livres et une série télévisée à succès et l'histoire se prête parfaitement à un jeu d'action-aventure".

Plongés dans l’univers terrifiant de The Last Kids on Earth, les fans découvriront une histoire inédite avec d’immenses niveaux à explorer et des hordes de zombies à terrasser. Cerise sur le gâteau : il sera possible de jouer en mode coop à 4 joueurs en ligne ou en local. Dans la peau de Jack, Quint, June et Dirk, les héros légendaires de la série, les fans devront partir à la recherche des morceaux disparus du puissant bâton de la malédiction afin de vaincre Malondre, la Reine des monstres gluants, avant qu’elle invoque Rezzoch l’Ancien, Destructeur des mondes.

« Même si les aventures de Jack, June, Dirk et Quint continuent sur le papier, je trouve à la fois inspirant et réconfortant de les voir prendre vie dans la série animée, sous forme de jouets et de vêtements... et maintenant dans leur propre jeu vidéo ! », explique Max Brallier, auteur du best-seller mais aussi créateur et producteur exécutif de la série. « J’ai la chance de pouvoir collaborer avec des partenaires extrêmement talentueux pour le jeu vidéo. Grâce à eux, mon rêve se réalise. »

À ce jour, les livres de la série The Last Kids on Earth se sont déjà écoulés à plus de cinq millions d’exemplaires dans le monde et huit titres ont été publiés chez Penguin Young Readers (Editions Milan en France sous le titre « Les mômes de l’apocalypse »). Dès sa sortie le 15 septembre 2020, le dernier opus, The Last Kids on Earth and the Skeleton Road, a rejoint la liste des best-sellers du New York Times, d’USA Today et du Wall Street Journal. Le dernier épisode de la série animée Netflix a été lancé le 16 octobre 2020.

« Lorsque nous avons décidé de travailler avec Max [Brallier] pour mettre au point la série animée The Last Kids on Earth il y a quelques années, nous rêvions déjà d’une adaptation en jeu vidéo », explique Matthew Berkowitz, directeur créatif d’Atomic Cartoons et de Thunderbird Entertainment. « Grâce à ce jeu, nous proposons aux fans de vivre une toute nouvelle expérience et nous sommes impatients de voir les joueurs du monde entier partir à l’aventure dans The Last Kids on Earth et le sceptre maudit. »

Les droits de propriété intellectuelle de The Last Kids on Earth ont été obtenus en 2017 par Thunderbird Entertainment Group, la société mère d’Atomic Cartoons. La série animée Netflix a fait ses débuts en septembre 2019, avec un épisode spécial de 66 minutes qui a remporté un Emmy en 2020 dans la catégorie « Outstanding Special Class Program ». La saison 2 a démarré en avril 2020, et outre la saison 3, un épisode interactif est en cours de production. Atomic et Cyber Group Studios ont aussi lancé une gamme de produits dérivés et de jouets basée sur la série en collaboration avec JAKKS Pacific, ainsi qu’une gamme de T-shirts en collaboration avec Hot Topic.

« Grâce à la collaboration avec Atomic Cartoons et Outright Games, The Last Kids on Earth et le sceptre maudit fera date. L’association de cette propriété intellectuelle exceptionnelle et du design très prometteur réalisé par Outright Games nous promet un jeu vidéo inoubliable qui enrichira l’univers de The Last Kids on Earth », ajoutent Dominique Bourse, directeur général, et Thierry Braille, vice-président de la Division interactive et jeux vidéo de Cyber Group.