The Last Cube s'offre une démo sur Nintendo Switch

Sorti en mars dernier sur l'eShop de la Nintendo Switch, The Last Cube proposait une expérience puzzle game originale qui avait fortement plu à notre ami C-Ptique à l'occasion de son test dans nos colonnes. Aujourd'hui les joueurs ont vont pouvoir se faire leur propre avis avec une nouvelle démo disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour rappel, le titre est actuellement proposé au prix de 19,99€.

Aventurez-vous dans le monde Cube désolé où vous découvrirez des casse-tête en 3D dans des environnements variés et colorés. Vous êtes le Dernier cube, et vous devez prouver votre valeur et sauver votre monde en péril.

Caractéristiques :

Un jeu de casse-tête primé axé sur un « système de stickers » unique

Explorez un superbe monde extraterrestre à l'histoire profonde, rempli de technologies étranges

Une campagne solo de longue haleine

Des défis bonus dans chaque niveau pour pouvoir rejouer à loisir

Recherchez des secrets ! Trouvez les fragments d'histoire et les énigmes bonus !

Roulez, foncez, sautez, clonez – et bien plus encore :

Venez à bout des casse-tête façon cubique : collez des stickers sur vos faces et utilisez leurs pouvoirs spéciaux. Vous rencontrerez souvent de nouveaux mécanismes et de nouvelles capacités qui vous surprendront quand vous verrez de quoi votre petit cube est capable !

L'exploration est récompensée :

Trouvez des secrets, relevez des défis bonus et levez le voile sur le mystère qui entoure la destruction de votre monde. Quel que soit l'obstacle, votre cube est déterminé à continuer à avancer.

Des environnements atmosphériques variés :

La planète Cube est un univers vaste avec un grand nombre de structures architecturales de style brutaliste, comme des abîmes brumeux cauchemardesques, des usines oppressantes éclairées au magma et des paysages naturels exaltants avec des rayons de soleil qui font scintiller les montagnes. Chaque recoin réserve une surprise !