The Forgotten City - Petite visite guidée de la citée Romaine en vidéo

Après avoir dévoilé le mois dernier son nouveau jeu The Forgotten City, le studio australien Modern Storyteller revient vers nous ce jour avec une toute nouvelle vidéo. Durant plus de 8 minutes, nous allons pouvoir découvrir une authentique citée Romaine figée dans le temps, qui sera le théâtre de notre aventure.

Initialement attendu pour cet été, Modern Storyteller vient de préciser la date de sortie de The Forgotten City, attendu maintenant courant juillet.

Piégé dans une ville sous terraine secrète figée à l'époque de l'Empire Romain, vingt-trois âmes perdues s'accrochent à la vie. Dans cet univers, si une personne enfreint la mystérieuse Règle d'Or, tout le monde se transforme en statue. Incarnez un voyageur temporel du XXIe siècle et revivez en boucle les derniers instants des habitants de cette ville. Explorez et enquêtez afin de changer le cours du temps et de rentrer chez vous.

Caractéristiques :

Explorez une authentique cité Romaine en monde ouvert, spectaculairement ramenée à la vie grâce à l'Unreal Engine