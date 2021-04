The Forgotten City - Cet été, tentez de vous échapper d'une ville figée à l'époque de l'Empire Romain

Premier titre du studio australien Modern Storyteller Forgotten City vous propose de vivre une aventure narrative dans une cité Romaine figée dans le Temps. Initialement développé comme un mod pour Skyrim, cette création signée Nick Pierce a connu un tel engouement qu'un jeu à part entière à ainsi été développé. Attendu pour cet été sur de multiples supports dont la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer du jeu. A noter que Forgotten City proposera des sous-titres en français.

Piégé dans une ville sous terraine secrète figée à l'époque de l'Empire Romain, vingt-trois âmes perdues s'accrochent à la vie. Dans cet univers, si une personne enfreint la mystérieuse Règle d'Or, tout le monde se transforme en statue. Incarnez un voyageur temporel du XXIe siècle et revivez en boucle les derniers instants des habitants de cette ville. Explorez et enquêtez afin de changer le cours du temps et de rentrer chez vous.

Caractéristiques :

Explorez une authentique cité Romaine en monde ouvert, spectaculairement ramenée à la vie grâce à l'Unreal Engine