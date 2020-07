Pokémon : The End of Pokémon : une parodie saignante signée Bootleg Universe

Adi Shankar est un jeune producteur américain qui s'est fait un nom ces dernières années dans le monde de l'animation notamment avec sa série animée Castlevania diffusée sur Netflix mais aussi avec son "Bootleg Universe" qui sur Youtube réunit des trailers et des court-métrages reprenant des licences populaires pour en donner une nouvelle vision de façon non officielle. C'est ainsi que l'année dernière , The End of Pokémon a été dévoilé. Il s'agit du trailer d'un hypothétique film bien sombre qui imagine une société en plein chaos ou après la mort de Pikachu...

Si vous ne l'avez pas encore vu, retrouvez le trailer de The End of Pokémon que Adi Shankar a republié dernièrement sur sa chaine Youtube, ce qui nous donne l'occasion d'en reparler aujourd'hui.

A noter que dans un autre genre, mais toujours très sombre, nous vous avons déjà présenté un autre projet "parodique" : Pokémon : Dark Edition- voir ici.

Source : Youtube