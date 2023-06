The Elder Scrolls V: Skyrim s'est écoulé à plus de 60 millions d'exemplaires

The Elder Scrolls V : Skyrim est initialement sorti le 11 novembre 2011 sur PC, Xbox 360 et PlayStation 3, 12 ans plus tard, nous n'avons toujours aucune nouvelle de sa suite si ce n'est un petit teaser bricolé à la va-vite pour satisfaire des actionnaires. Néanmoins, Skyrim a eu le bon goût (oui c'est un excellent jeu et le voir ressortir est une bonne chose) de débarquer sur toutes les plateformes possibles et imaginables. D'abord sur Xbox One et PlayStation 4, puis sur Nintendo Switch (il figurait d'ailleurs dans la toute première vidéo de présentation de la console lors de son annonce), en VR puis sur PlayStation 5 et Xbox Series. Grâce à toutes ses différentes éditions, nous apprenons aujourd'hui de la bouche de Todd Howard (M Bethesda) que Skyrim a dépassé les 60 millions d'exemplaires vendus. Une excellente performance pour le second meilleur jeu de l'année 2011 après un certain The Legend of Zelda : Skyward Sword.

Nous sommes assis ici, 12 ans après Skyrim, et nous regardons un jeu qui s'est vendu à plus de 60 millions d'exemplaires. Todd Howard au micro d'IGN