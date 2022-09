The Elder Scrolls V: Skyrim ressort sur Nintendo Switch

Si vous faites partie des 0.01 % de la population mondiale a ne pas avoir fait The Elder Scrolls V: Skyrim vous aurez le bonheur d'apprendre que celui-ci s'apprête à ressortir, encore une fois et après moult éditions, sur Nintendo Switch. Oui oui, vous avez bien lu, Skyrim ressort sur la console de Nintendo dans une Anniversary Edition disponible dès maintenant . Les possesseurs de The Elder Scrolls V: Skyrim (sorti sur Nintendo Switch le 17 novembre 2017 ) seront aussi contents d'apprendre qu'une mise à niveau de leur version vers cette Anniversary Edition leur sera proposée pour 20 euros. Voici ce que contient cette nouvelle édition du classique déjà sorti à plusieurs reprises :

Allez-vous enfin plonger ou replonger dans l'aventure Skyrim ?

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition Upgrade and Bundle are available now on #NintendoSwitch! Celebrate 10 years of adventuring with new quests, armor, gameplay modes, and more.https://t.co/5DQdxKplv1 pic.twitter.com/ijhI1z11gb