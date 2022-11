The DioField Chronicle recevra une grosse mise à jour de contenu gratuite en mars prochain

Sorti sur toutes les plateformes dont la Nintendo Switch le 22 septembre dernier , l'un des RPG de cette fin d'année de Square Enix The Diofield Chronicles recevra en mars prochain une grosse mise à jour de contenu gratuite. Visibles en japonais dans la bande-annonce ci-dessous, ces nouveautés intégreront :

Un Nouveau scénario : Un nouveau scénario non raconté dans l'histoire principale mettant en vedette Waltaquin Redditch. Dans ce scénario, jouable après avoir terminé le chapitre 5, vous vous frayerez un chemin à travers des missions tout en contrôlant Waltaquin. "Behemoth" apparaîtra comme le boss final. Une Nouvelle arme : Le Grimoire. Dans le scénario nouvellement ajouté, vous pourrez équiper l'arme dédiée de Waltaquin "Grimoire", qui peut utiliser des compétences pour invoquer des unités et se transformer en d'autres formes. De Nouvelles compétences : La nouvelle compétence "Nécromancie" peut être utilisée pour invoquer un Skull Knight. La nouvelle compétence "Necrotame" peut être utilisée pour transformer vos unités en Skull Dragon afin de libérer de puissantes compétences. Un mode de difficulté supplémentaire : Un mode dans lequel des ennemis de haut niveau apparaissent à partir du chapitre 1. Cela sera ajouté en fonction de "New Game +", qui vous permet de conserver vos niveaux, vos armes et vos arbres de compétences après avoir effacé l'histoire principale. Nouveau niveau de difficulté "Très difficile" - Le niveau de difficulté "Très difficile" offre des batailles plus difficiles avec moins de chutes de fragments, une fréquence d'utilisation et des temps de recharge réduits des compétences ennemies, un temps de relance et une récupération de PV limités, etc.

Comme dit l'adage, tout contenu gratuit est le bienvenu ! Rendez-vous en mars prochain pour découvrir ces nouveautés.

"What a treat. I simply cannot resist..."



Be ready for a new story featuring Waltaquin, along with a new weapon, new skills and additional challenges.



Free update for #TheDioFieldChronicle, coming March 2023! pic.twitter.com/dmqDzWUlVy