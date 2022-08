The DioField Chronicle - La démo est disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch

Avis aux amateurs de Tactical-RPG, la dernière création de Square Enix dénommée The DioField Chronicle revient faire parler d'elle ce jour. Alors que le titre est attendu sur Nintendo Switch et consoles Sony pour le 22 septembre 2022 , la firme japonaise vient de mettre à disposition des joueurs une démo jouable accessible dès maintenant sur l'eShop de la console. Une bonne occasion pour les joueurs de découvrir plus en détail ce que propose ce jeu tactique en temps réel.

Une histoire d'une rudesse fascinante animée par une technologie de pointe. Découvrez un nouveau système de combat stratégique en temps réel appelé « Real Time Tactical Battle » (RTTB). Un RPG stratégique inédit créé par une équipe de développement talentueuse et expérimentée. Un RPG stratégique inédit faisant la chronique d'une épopée mêlant guerre et honneur. Il propose un magnifique monde original où se rencontrent des éléments de fantasy, médiévaux et modernes, et un système de combat en temps réel sophistiqué et innovant.



Des combats sophistiqués et stratégiques en temps réel

Évaluez les conditions de combat en temps réel, puis lancez des ordres décisifs tirant parti des points forts et des faiblesses de votre équipe afin de prendre l'avantage sur l'ennemi. Utilisez les diverses classes et compétences, ainsi que votre équipement, à bon escient afin de mener à bien votre mission.

Des séquences de combat réalistes en dioramas Les divers environnements de l'île de DioField sont représentés avec un luxe de détails et combinés avec des images originales évoquant un diorama tandis que vous dirigez vos troupes comme un général.