The Cruel King and the Great Hero - Découvrez les premières minutes de cette nouvelle aventure poétique

Nouveau titre signé Nippon Ichi Software, réalisé par la même équipe derrière The Liar Princess and the Blind Prince, le RPG The Cruel King and the Great Hero est enfin disponible sur Nintendo Switch, en version physique et dématérialisée. En attendant de découvrir notre test dédié à cette nouvelle aventure mettant en avant la jeune Yuu et son père adoptif qui n'est autre qu'un puissant dragon, nous vous laissons découvrir ci-dessous les 15 premières minutes du jeu, mettant en place les personnages mais également le gameplay du titre.

Rejoignez une jeune fille intrépide qui s'évertue à devenir une héroïne lors de ses nombreuses aventures, avec l'aide du puissant dragon qui la protège. Rencontrez de nouveaux amis en chemin, obtenez des objets et aidez des gens issus de tous les horizons ! Découvrez un récit enchanteur qui traite de la bonté, de l'amitié et de la famille, le tout dans un monde merveilleux illustré à la main.