The Cruel King and the Great Hero - Découvrez la nouvelle aventure du créateur de The Liar Princess and the Blind Prince

Après le touchant The Liar Princess and the Blind Prince sorti en février 2019 sur l'eShop de la Nintendo Switch en Occident, Nippon Ichi Software se prépare à nous offrir une nouvelle aventure du même acabit. Répondant au nom de The Cruel King and the Great Hero, cette nouvelle aventure signée Sayaka Oda nous proposera de vivre l'histoire d'une petite fille désirant devenir un héros, et d'une bête imposante souhaitant la protéger par-dessus tout. En attendant de pouvoir poser nos mains sur le jeu, nous vous laissons découvrir le trailer officiel du jeu ci-dessous et son univers qui ne vous laissera pas de marbre.

Vivez l'aventure, digne d'un livre de contes, d'une jeune fille qui rêve d'être un héros et de la puissante bête qui la protège. Mais la bête peut-elle accepter l'inévitable vérité que la jeune fille doit apprendre un jour ?