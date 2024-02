The Cosmic Wheel Sisterhood - Tentez de gagner une édition collector "bien équipée" à l'occasion de la Saint-Valentin

Sorti en aout 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch, The Cosmic Wheel Sisterhood avait été une petite surprise pour votre serviteur comme en atteste notre test. A l'occasion de la Saint-Valentin, le studio Deconstructeam à qui l'on doit ce jeu narratif propose aux joueurs un petit jeu concours pour tenter de gagner une édition collector dénommée Forbidden Love. Autant vous dire qu'en défilant notre fil d'actualité, nous avons été quelque peu surpris du contenu de cette édition. Pour tenter de gagner cette fameuse édition composée d'un jeu de tarot, et d'un... d'une... statuette art déco, il vous suffit de vous laisser aller à votre inventivité en créant une carte de Tarot dans le jeu sous le thème du "Désir", et de la partager sur X en suivant les consignes indiquées dans le tweet du développeur.

