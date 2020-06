The Coma 2 : Vicious Sisters - Le survival-horror sud-coréen revient sur Nintendo Switch

Suite de The Coma: Recut, The Coma 2 : Vicious Sisters est enfin disponible sur Nintendo Switch. L'occasion pour Headup Games de nous dévoiler un ultime trailer pour célébrer la sortie de ce survival-horror en bonne et due forme. Si The Coma 2 : Vicious Sisters, le titre est proposé au prix de 13,49€.

The Coma 2 : Vicious Sisters poursuit la sombre histoire introduite dans The Coma : Recut. Bien qu'il s'agisse d'une suite, il n'est pas nécessaire de connaître l'histoire du jeu original. Cette fois, les joueurs jouent le rôle de la nouvelle protagoniste Mina Park, un personnage secondaire mineur du premier jeu. Mina est obligée de s'échapper de son lycée déserté pour échapper aux griffes d'une tailladeuse psychotique et implacable. Elle se rend vite compte qu'elle a été involontairement entraînée dans une version dangereuse et obscure de la réalité de son monde en explorant le quartier environnant.

The Coma 2 : Vicious Sisters explore les thèmes universels de l'amitié, de l'intimidation et de la pression des résultats scolaires dans un contexte coréen distinct. Les joueurs doivent trouver un équilibre entre l'urgence de l'exploration et la préparation aux rencontres dangereuses qui se traduiront pardes fins multiples et d'éventuels dommages permanents.



Le jeu sera disponible en 11 langues : anglais, coréen, français, allemand, russe, chinois simplifié, ukrainien, espagnol, thaïlandais, portugais et portugais brésilien.

Caractéristiques :