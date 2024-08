That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles - Limule Tempest vous attend pour le premier jeu de la série sur Nintendo Switch

Après le light novel, le manga et l'animé, Limule s'apprête à envahir votre console de jeu avec la sortie de That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles. Disponible officiellement depuis ce jeudi 8 août sur l'eShop de la Nintendo Switch, cet action-RPG vous permettra de revivre les éléments principaux de l'arrivée de Limule dans ce nouveau monde en tant que Slime, et aussi de vivre une aventure inédite aux côtés de nouveaux personnages créés sous la supervision de Fuse, auteur du manga.

Les joueurs et les joueuses vont bâtir la Fédération de Jura Tempest, accueillir de nouveaux alliés dans leur capitale et accomplir des quêtes secondaires. Lors des phases d’exploration, le jeu utilise une vue latérale en 2D idéale pour enchaîner des combos dynamiques contre de puissants ennemis. Les personnages sont dotés des mêmes capacités spéciales que dans la série animée et chaque rencontre rapporte de nouveaux éléments permettant d’améliorer les bâtiments et de renforcer les liens avec les amis citadins. Le Season Pass, intégré à l’Edition Deluxe numérique et disponible séparément, contient trois 3 DLC : DLC 1 : « Un étrange destin » – Ajout d’Hinata (29 août)

DLC 2 : « Le labyrinthe de la reine des fées » – Ajout de Veldora (12 septembre)

DLC 3 : « Le tournoi d’arts martiaux » – Ajout de Milim (19 septembre) Chaque DLC ajoute un personnage, un scénario ou un mode de jeu, des bâtiments pour la ville et des quêtes secondaires pour prolonger l’aventure.