That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles - Hinata Sakaguchi est disponible en DLC

Sorti le 8 août dernier sur Nintendo Switch et supports concurrents, That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles avait déjà annoncé la couleurs en annonçant 3 DLC à venir d'ici la fin de l'année. Le premier est disponible dès à présent et met à l'honneur Hinata Sakaguchi, la capiraine des Chevaliers Sacrés de l'Église Occidentale. Proposé au prix de 6,99€ (ou à 19,99€ pour le Season Pass), ce premier DLC vous permettra de débloquer une dizaines de quêtes secondaires, en plus de débloquer le personnage de Sakura.

Dans le DLC, les joueurs n’incarnent plus Limule Tempest mais Sumire, qui part à la recherche d’Hinata, amie d’enfance et capitaine des Chevaliers sacrés de l’Église occidentale. En plus d’une nouvelle histoire et du nouveau personnage jouable Hinata, « A Strange Fate » propose aux joueurs 10 nouvelles quêtes secondaires pour explorer le monde de Tempest et 7 bâtiments pour développer leur nation.