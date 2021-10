Tetris Effect Connected - La dernière expérience Tetris enfin disponible sur Nintendo Switch

Sorti initialement en 2018 sur PS4 puis sur casques de réalité virtuelle, Tetris Effect s'est vu bénéficier de nouvelles améliorations ayant conduit à la création d'une nouvelle version : Tetris Effect : Connected. Incluant de nouveaux modes coopératifs et multijoueurs compétitifs, en ligne et en local, ce nouvel opus s'est également offert une sortie sur Nintendo Switch cette semaine. Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Tetris Effect: Connected est un Tetris comme vous ne l'avez jamais vu, entendu ou ressenti auparavant - une réinvention addictive, unique et d'une beauté à couper le souffle d'un des jeux de réflexion les plus populaires de tous les temps, par les créateurs du primé Rez Infinite et du jeu de réflexion légendaire Lumines.

La musique, les décors, les sons, les effets spéciaux - tout, jusqu’aux pièces de Tetris elles-mêmes, pulse, danse, étincèle et explose en parfaite harmonie avec votre façon de jouer. Avec plus de 30 niveaux et plus de 10 modes de jeu, découvrez une expérience que vous voudrez revivre encore et encore.

Un défi pour l'esprit et un régal pour tous les sens, Tetris Effect: Connected est l'excuse qu'il vous faut pour jouer à Tetris encore... et encore... et encore, et encore, et encore et encore et encore et encore et encore et encore et...