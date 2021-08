Tetris Effect : Connected s'invite cet automne sur Nintendo Switch

Dérivée à toutes les sauces sans pour autant perdre l'intérêt des joueurs, la Nintendo Switch va voir débarquer un nouvelle opus de la franchise Tetris. Paru initialement en 2018 sur supports concurrents, Tetris Effect sera donc disponible au début de l'automne dans une version améliorée baptisée pour l'occasion Tetris Effect : Connected.

Tetris Effect: Connected est un Tetris comme vous ne l'avez jamais vu, entendu ou ressenti auparavant - une réinvention addictive, unique et d'une beauté à couper le souffle d'un des jeux de réflexion les plus populaires de tous les temps, par les créateurs du primé Rez Infinite et du jeu de réflexion légendaire Lumines.

La musique, les décors, les sons, les effets spéciaux - tout, jusqu’aux pièces de Tetris elles-mêmes, pulse, danse, étincèle et explose en parfaite harmonie avec votre façon de jouer. Avec plus de 30 niveaux et plus de 10 modes de jeu, découvrez une expérience que vous voudrez revivre encore et encore.

Un défi pour l'esprit et un régal pour tous les sens, Tetris Effect: Connected est l'excuse qu'il vous faut pour jouer à Tetris encore... et encore... et encore, et encore, et encore et encore et encore et encore et encore et encore et...