TETRIS 99 X Fire Emblem Engage - Un nouveau Thème à gagner à l'occasion du 32ème Grand Prix

Cela fait longtemps que nous n'avions pas lancé une petite partie de Tetris 99, et cette semaine est le moment idéal puisqu'un nouveau partenariat vient d'être annoncé pour le prochain Grand Prix. Fire Emblem Engage sera ainsi à l'honneur du 24 au 28 mars, avec un nouveau décor de fond, des Tetriminos aux arborant différents blasons d'armes, ainsi qu'une nouvelle musique d'ambiance. Comme d'habitude, il sera possible d'obtenir ce thème exclusif inspiré de Fire Emblem Engage si vous parvenez à gagner au moins 100 points lors du Grand Prix! Et pour faciliter les choses, les joueurs classés entre la 2e et la 90e place recevront aussi désormais plus de points qu'auparavant, il est donc maintenant encore plus facile de débloquer des thèmes exclusifs !