Test NYXI Hyperion 3 Blanc - Les Joy-Con “premium” de la Nintendo Switch 2 reviennent dans un blanc immaculé

Fin mars, le constructeur NYXI a mis en vente ses Joy-Con à destination de la Nintendo Switch 2, dénommés Hyperion 3. Alors que notre camarade Babidu a pu tester de son côté les prototypes, ainsi que la V1 des Hyperion 3 mis à disposition du grand public, nous avons reçu à la rédaction le dernier coloris en date, d’un blanc immaculé. Une occasion idéale de voir si quelques améliorations ont été apportées au produit entre-temps.

Avis réalisé à partir d’un article fourni gratuitement par le fabricant.

Code promotionnel de -25 % utilisable sur la boutique en ligne de NYXI : Nintendo-Master

(Ce code est une simple opportunité d’achat, Nintendo-Master.com ne touche aucune commission sur les achats via ce code afin de conserver une indépendance totale dans l’avis de cet accessoire).

Déballage et prise en main

Personnellement, j’ai utilisé pas mal de manettes de constructeurs tiers pour jouer sur PS4, PS5 ou encore Nintendo Switch en mode salon. Mais en règle générale, quand je joue en mode portable sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, j’ai toujours préféré utiliser les Joy-Con officiels. L’arrivée des Hyperion 3 Blancs de NYXI à la rédaction a donc été l’occasion parfaite de voir si mon avis allait changer pour l’occasion. Ayant des mains assez grandes, peut-être que de plus grosses manettes avec une texture grip permettront d’améliorer mon confort lors de mes sessions de jeu en mode portable, qui est la configuration que j’utilise 80 % du temps.

Une fois les Hyperion déballés, nous nous retrouvons ainsi avec une paire de manettes et un grip magnétique permettant de les « assembler » à la manière des vrais Joy-Con pour avoir une alternative à la manette Pro si l’on souhaite jouer en mode salon. Mais ce qui nous intéresse avant tout, c’est de pouvoir jouer en mode portable. Pas besoin d’être un expert pour constater que les Hyperion 3 sont plus larges et épais que les Joy-Con officiels. Cela favorise une meilleure prise en main, notamment grâce à la présence de ce petit boudin situé à la base des doigts pour maximiser le confort de préhension. Côté poids, la différence se fait ressentir, un Joy-Con classique pesant environ 66 grammes contre 102 pour un Hyperion, mais très clairement, cette différence est complètement imperceptible pour un adulte.

Les manettes Hyperion 3 se distinguent de plusieurs façons, hormis l’ergonomie de la coque. Les sticks ressortent davantage de la manette, avec une base beaucoup plus allongée que celle des sticks officiels. La croix située sur le stick gauche est magnétisée, nous permettant de placer soit une croix directionnelle classique, soit un circle pad, tous deux fournis dans l’emballage. Des touches raccourcies GL et GR sont également présentes à l’arrière des manettes et permettent de configurer des séquences ou des combinaisons de boutons. Le bouton Turbo (T) permet, comme son nom l’indique, de simuler des pressions rapides d’un bouton au choix. C’est aussi ce dernier qui va vous permettre de configurer les touches GL / GR, mais aussi l’éclairage RVB inclus autour des sticks, ainsi que sur une bande lumineuse présente de chaque côté de l’écran. Si l’effet halo des sticks est agréable à l’œil, je trouve ces deux petits bandeaux additionnels vraiment grossiers, trop visibles lorsque l’on joue dans le noir et, surtout, il n’est pas possible de personnaliser leur couleur à l’inverse des sticks. Le joueur 1 aura toujours un éclairage orange sur ces bandeaux, et la seule option pour ne plus voir cet éclairage est de désactiver intégralement l’éclairage RVB, sticks inclus.

Une fois les manettes branchées à la Nintendo Switch 2, on se retrouve avec une forme assez massive de la console, mais heureusement cela ne pose pas de problème pour placer la console sur son dock officiel. En revanche, oubliez l’utilisation des sacoches de transport classiques si vous désirez emmener les manettes de NYXI avec vous. Il vous faudra soit les emmener à part, soit investir dans une sacoche dédiée nommée NYXI Odyssey Case, qui vous permet de placer votre console et les manettes attachées. Proposée aux alentours de 30 € hors frais de port à l’heure actuelle, cela représente un budget additionnel non négligeable. À noter qu’avec notre code promotionnel Nintendo-Master valable sur la boutique officielle, les Hyperion 3 Blancs peuvent être obtenus à environ 83 € à l’heure actuelle.

Des sticks améliorés, mais des vibrations qui manquent de peps

Le principal argument de vente de NYXI concernant les Hyperion 3 réside dans leurs joysticks Hall Effect. Cette technologie remplace la friction des joysticks "simples" par des capteurs magnétiques, ce qui limite grandement les risques d'usure, de casse matérielle et efface le cauchemar de nombreux joueurs : le Joy-Con drift. Les sensations sont propres, progressives et cohérentes, on ressent une conception sérieuse, pensée pour accompagner la console dans le temps. Petit point négatif cependant me concernant : la hauteur des sticks par rapport à la coque de la manette. On peut reprocher beaucoup de choses aux sticks des manettes officielles, mais ils dépassent assez peu de la manette. La configuration des boutons que l’on connaît oblige les joueurs à passer leur pouce droit à côté, voire par-dessus le stick droit afin d’appuyer sur les touches A, B, X, Y. Alors que le stick des Joy-Con officiels dépasse d’à peine 0,5 cm de la coque de la manette, celui des Hyperion dépasse d’un peu plus de 1 cm de la coque. Vous direz que c’est chipoter pour rien, mais lorsque vous jouez à un jeu de rythme ou à tout autre titre demandant d’appuyer sur plusieurs boutons en même temps, par exemple Y et B, le pouce, qui butait déjà un peu sur les Joy-Con, bute encore plus sur les Hyperion, rendant l’action désagréable lors de longues sessions.

Les gâchettes ZL et ZR ont également un design légèrement différent, plus profond et enveloppant davantage le doigt. Si les joueurs regrettent l’absence de gâchettes adaptatives comme chez la concurrence, leur utilisation n’aurait pas grand intérêt sur Switch 2 puisqu’à notre connaissance, aucun jeu n’utilise cette fonctionnalité. En revanche, je trouve les gâchettes un chouïa trop sensibles pour ma part. On aurait pu également craindre un retrait des options gyroscopiques, mais heureusement la fonctionnalité est bien embarquée dans les manettes. Le seul point qui pêche au final concerne les vibrations. Si l’on pensait que Nintendo en avait peut-être un peu trop fait concernant le concept de vibrations HD, force est de constater que lorsque l’on repasse sur des manettes avec des vibrations normales, on ressent nettement la différence. À noter également que les manettes sont régulièrement mises à jour via NYXI. Pour ce faire, nous vous recommandons de télécharger l’application NYXI sur votre smartphone. En les connectant en Bluetooth, vous pourrez ainsi les mettre à jour, tout en corrigeant au passage un petit problème désagréable qui faisait que les Joy-Con s’allumaient parfois sans raison. Lorsque vous vous réveillez à 3 h du matin avec les LED bien fortes de votre Switch 2 posée sur la table de chevet, cela peut légèrement frustrer. Cette application peut également vous permettre de tester les sticks, configurer le mode Turbo et aussi régler le mode de vibration, mais nous vous conseillons de ne pas le pousser au maximum.

Le grip central de la mort…

Côté autonomie, chaque manette dispose d’une batterie de 600 mAh. Pour une utilisation normale, comptez à peu près 6 h d’autonomie si elles sont utilisées détachées. Choix original de la part de NYXI, chaque manette dispose d’un port de recharge USB-C indépendant. Pratique, mais au final un peu déconcertant, étant donné que les manettes peuvent se recharger en étant branchées à la Switch 2, et que NYXI fournit justement un grip central ayant lui-même son port USB-C pour recharger les deux manettes en même temps. Et ce fameux grip central, il y a eu quelques mésaventures avec ce dernier… À la différence du grip central officiel fourni par Nintendo, celui de NYXI possède effectivement son port d’alimentation, et il est en plus compatible avec les Joy-Con officiels. En revanche, je ne sais pas si c’est un défaut récurrent, mais il semble y avoir un souci avec la magnétisation de ce grip.

Comme vous le savez, la Nintendo Switch 2 utilise un système de fixation magnétique qui remplace le système à glissière de la Nintendo Switch première du nom. Lorsque vous branchez vos Hyperion 3 sur la Nintendo Switch 2, aucun souci, les manettes sont parfaitement stables, et il faut y aller assez violemment pour les arracher sans appuyer sur le bouton dédié à l’éjection. En revanche, si vous connectez vos manettes sur le grip central, c’est une autre paire de manches. J’étais déjà assez surpris de voir à quel point les manettes branlaient une fois attachées à ce fameux grip, et il m’est arrivé, lors d’une session de jeu de rythme assez intense, de détacher une des manettes du grip sans appuyer sur le bouton dédié. Après un crash test plus approfondi, force est de constater que la puissance magnétique est totalement insuffisante sur ce grip central : en forçant à peine, les manettes se détachent seules. Pire, lors d’une session, je me vois lever les mains en l’air en signe de frustration, manette en main. Alors qu’il n’y a eu ni mouvement violent ni force exercée dans le poignet, la manette gauche s’est simplement détachée avec l’inertie avant de me retomber sur le front. Si cela peut prêter à sourire, moins sûr que cela fasse rire les parents des plus jeunes joueurs si les manettes se retrouvent à voler dans la pièce. Pensant au départ à un souci avec les Hyperion 3, j’ai branché les Joy-Con 2 officiels sur ce même grip central : même chose. Le défaut vient en effet du magnétisme du grip central, trop insuffisant.

À qui s’adressent les Hyperion 3 au final ?

Eh bien, c’est une question qui mérite d’être posée en effet. De par la nature premium des Hyperion 3 mise en avant par NYXI, il s’avère que ce modèle est vendu aussi cher, voire plus cher actuellement que les Joy-Con 2 officiels. Personnellement, malgré de grosses mains, je n’ai pas de souci particulier d’ergonomie avec les Joy-Con 2 de Nintendo. Mais force est de constater qu’il y a effectivement un meilleur confort de maintien avec les Hyperion. La surface texturée à l’arrière des manettes apporte un confort supplémentaire. Mais est-ce que cela m’aurait fait acheter la paire sachant que je trouve l’option proposée de base largement suffisante ?

Les Hyperion 3 sont avant tout destinés à ceux qui ressentent un inconfort en mode portable avec les options de base de la console, et à qui l’absence de vibrations HD ne pose pas de problème outre mesure. Si l’ajout du grip central est une bonne idée sur le papier, ce dernier est, à mon sens, encore perfectible de par son accroche très faiblarde. Pour du gameplay portable, si vous souhaitez partir sur des manettes plus grosses et qui tiennent bien en main, les Hyperion feront bien le travail. En revanche, si vous êtes plutôt un joueur salon, optez plutôt pour une manette Pro Nintendo Switch 2. En revanche, en tant qu'adorateur de la Gamecube, je me laisserait tenter sans problème par le modèle Hyperion 3 qui reprend de design des manettes Gamecube.