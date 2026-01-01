Test des NYXI Hyperion 3 - Les Joy-Con “premium” que la Nintendo Switch 2 attendait ?

On s’habitue vite aux compromis. Depuis ses débuts, la Nintendo Switch s’appuie sur les Joy-Con pour incarner son concept hybride. Ils sont pratiques, ingénieux, polyvalents et permettent à la fois le jeu en mode portable et en mode télévision. Mais après des dizaines d’heures passées en mode portable, une évidence finit par s’imposer : cette expérience pourrait être plus confortable, plus précise, plus mature. Les Joy-Con souffrent de leur versatilité et certains compromis ont dû être faits par Nintendo pour maintenir une expérience polyvalente à des coûts raisonnables.

Dans ce contexte, NYXI nous a fait parvenir une unité presse de ses Hyperion 3, troisième évolution de sa formule de manettes modulaires et première pensée pour accompagner la Nintendo Switch 2. Les NYXI Hyperion font office, depuis l'entrée en jeu de cette gamme sur la première Nintendo Switch, d'alternative premium aux Joy-Con pour les joueurs exigeants.

Dans le cadre de ce test, le constructeur nous a également proposé un code promotionnel "Nintendo-Master" (à copier tel quel et qui vous donnera -25 %). Nos lecteurs peuvent l'utiliser s’ils le souhaitent, il s’agit simplement d’une opportunité d’achat à tarif réduit, sans obligation particulière et sans commission de notre côté, le choix de refuser une commission proposée ayant été fait afin de conserver une indépendance totale dans l’évaluation du produit.

Après plusieurs sessions prolongées avec ces Hyperion 3, une chose m'est devenue claire : ces manettes ne s’adressent pas à tout le monde, mais à certains profils de joueurs. De plus, elles changent réellement la manière de jouer en portable.

Une version prototype étonnamment stable

Le modèle testé correspond à une unité prototype envoyée en amont du lancement commercial. Le constructeur évoquait notamment, par mail avec nous, quelques ajustements firmware encore en cours ainsi qu’une erreur d'impression sur la gâchette ZR (qui devient la gâchette "RZ". Tout cela est censé être amélioré sur la version finale. Mais, dans les faits, nous n'avons connu aucune déconnexion, aucun bug notable ni comportement instable. Rien de tout cela n'a été observé durant nos sessions de jeu. L’ensemble s’est montré fiable et cohérent malgré un petit couac provoqué par la mise à jour 22.0.0 qui vient d'être déployée sur Nintendo Switch 2. Après celle-ci, les joysticks ne fonctionnaient plus sur la console. Mais un rapide tour sur les réseaux m'a appris que NYXI avait rapidement proposé une mise à jour du firmware de ses manettes. Cette mise à jour s'est faite rapidement et sans accroc via l'application dédiée "KeyLinker" sur mon téléphone portable. J'ai été délicieusement surpris par la réactivité de NYXI sur cette affaire et par la facilité à mettre à jour ces manettes. Tout cela m'inspire confiance quant à la solidité et à la durabilité globale du produit.

Nous reviendrons naturellement sur ces manettes dès réception du modèle commercial définitif, afin de vérifier si les améliorations annoncées se concrétisent réellement sur le terrain.

Une Nintendo Switch 2 qui change de dimension en portable

Les Hyperion 3 sont équipées du même système magnétique que la Nintendo Switch 2 et se branchent donc de la même façon sur celle-ci. Ils sont entièrement compatibles avec la console et s'intègrent parfaitement à son écosystème. Dès la première prise en main, la transformation est tangible, les Hyperion 3 enveloppent davantage la console et modifient profondément la façon de la tenir. Ils offrent une prise plus naturelle, plus stable et plus proche de celle d’une manette complète intégrée à la machine grâce à la qualité de leur matériau et leur forme épousant mieux la main. Ici, NYXI n'a pas eu besoin de proposer des manettes minuscules comme Nintendo a dû le faire pour satisfaire les joueurs nomades. Les Hyperion 3 sont plus gros, plus volumineux et sont avant tout là pour un confort de jeu.

La sensation une fois la Nintendo Switch 2 équipée avec les Hyperion 3 rappelle, dans l’esprit, l’approche des consoles portables premium récentes comme certains PC gaming nomades comme la ROG Ally ou la Steam Deck. La Nintendo Switch 2 paraît soudain plus ambitieuse, plus confortable, presque plus “machine principale que simple console d’appoint”. Sur la durée, le bénéfice est évident : moins de crispation, moins de fatigue, plus de fluidité dans les mouvements. Pour les joueurs qui n’ont jamais totalement adhéré aux Joy-Con en mode portable, la différence est immédiate et le retour en arrière semble impossible.

Des sticks Hall Effect pensés pour rassurer sur le long terme

Le véritable point fort des Hyperion 3 réside dans leurs joysticks Hall Effect. Cette technologie remplace la friction des joysticks "simples" par des capteurs magnétiques ce qui limite grandement les risques d'usure, de casse matérielle et le drift. Plus qu’un simple gain de précision immédiat, ils apportent surtout une réassurance sur la durabilité, notamment face aux inquiétudes liées au drift qui ont marqué les générations précédentes de Joy-Con. Les sensations sont propres, progressives et cohérentes, on ressent une conception sérieuse, pensée pour accompagner la console dans le temps. Sans révolutionner totalement l’expérience, ces sticks contribuent à instaurer une confiance nouvelle dans le matériel. Pour les joueurs exigeants ou soucieux de la fiabilité de leurs contrôleurs, c’est un argument déterminant et même un chemin sur lequel on aurait aimé voir Nintendo s'engager après le fiasco du Joy-Con drift sur la première Nintendo Switch.

Des choix pragmatiques qui améliorent l’expérience globale

Joy-Con à gauche et Hyperion 3 à droite

Les manettes Hyperion 3 ne se limitent pas à leur ergonomie, elles sont également livrées avec un support de recharge capable d’accueillir également les Joy-Con officiels, une solution simple mais pertinente qui répond à un manque réel dans l’écosystème de la Nintendo Switch 2. J'ai tout bonnement été ravi de voir ce petit accessoire s'ajouter presque gratuitement et sans prévenir à ma collection. Je n'avais en effet, jamais eu de support rechargeable pour les Joy-Con et la perspective de désormais en posséder comme une sorte de "bonus" m'a encore une fois surpris de la meilleure des manières. Il en va de même pour les boutons "Turbo" présents sur chaque Hyperion et qui m'ont permis de tricher sans vergogne dans Cookie Clicker en laissant les manettes appuyer frénétiquement sur le bouton "A" à ma place. Ce genre d'ajout saura faire le bonheur des joueurs nostalgiques des appareils types action replay. Ce bouton sert aussi à changer les couleurs des LED autour des joysticks et enfin à régler les vibrations.

Ces vibrations réglables se montrent d'ailleurs très convaincantes sans pour autant aller chercher les Joy-Con sur le terrain du HD Rumble 2. Enfin, la connexion avec la console demeure stable et l’intégration globale inspire le sérieux. On sent que le produit a été pensé pour un usage concret, quotidien, plutôt que pour une simple démonstration technique.

Enfin, des boutons dorsaux programmables sont présents comme sur la manette Pro officielle, ce qui peut améliorer l'expérience sur certains titres. Néanmoins il vous faudra passer par une manipulation différente (à savoir appuyer sur ce bouton et le bouton "Turbo" avant de pouvoir l'affecter à un autre bouton) pour en profiter. Pas question de personnaliser ces boutons selon les jeux comme avec la manette Pro officielle.

Une légèreté surprenante et une croix directionnelle perfectible dans le ressenti

Malgré leur gabarit généreux, les Hyperion 3 se révèlent étonnamment légères. Ce choix réduit la fatigue lors des longues sessions mais peut aussi générer une sensation déroutante lors des premières prises en main, comme si l’on s’attendait instinctivement à davantage de densité. J'aurai personnellement préféré un peu plus de poids dans mes mains pour équilibrer une Nintendo Switch 2 déjà lourde mais l'ensemble inspire finalement la confiance.

Fait notable, les Hyperion 3 proposent une croix directionnelle modifiable avec deux extensions directement dans la boîte. Une croix directionnelle basique (Enfin !) et une croix en forme de cercle qui permet plus de versatilité et de confort. Cette croix directionnelle se montre efficace en jeu, y compris sur des titres rétro ou exigeants, mais sa construction en plastique très léger peut surprendre les joueurs habitués à des sensations plus premium. Il s’agit davantage d’une question de perception que d’un véritable défaut, étant habitué à la croix directionnelle modifiable entièrement faite en métal de la manette Xbox Elite, ce plastique basique m'a surpris.

Enfin, dernier petit point compromettant, l’encombrement accru des manettes complique légèrement le transport, les pochettes de transport standards devenant incompatibles une fois installées. Un problème que NYXI se propose de régler via sa propre sacoche de transport moyennant un surcoût. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de la tester mais soyez rassurés, les Hyperion 3 se transportent très bien séparément de la console, dans un sac à dos. C'est juste plus contraignant.

Une alternative premium assumée

Les Hyperion 3 s’adressent avant tout aux joueurs souhaitant optimiser leur expérience portable. Plus confortables que les Joy-Con traditionnels, moins universelles qu’une manette Pro, elles occupent un positionnement hybride cohérent. Un produit de niche sans doute, mais pertinent, durable et clairement pensé pour les joueurs exigeants.

Les Hyperion 3 ne transforment pas la Nintendo Switch 2 en une autre console. Elles en révèlent simplement une version plus confortable, plus précise et plus mature.

Sur plusieurs aspects, elles incarnent très clairement l’idée de Joy-Con “premium” que de nombreux joueurs attendaient et proposent une sorte de chaînon manquant de l'évolution des manettes Nintendo Switch 2, à mi-chemin entre les Joy-Con simples et la manette Pro officielle.

Les Hyperion 3 ne révolutionnent pas la Nintendo Switch 2, elles la rendent simplement encore plus adulte.

Note : 8,5 / 10

Pour vous procurer ces manettes et profiter de notre code promotionnel ("Nintendo-Master"), n'hésitez pas à vous rendre sur le site.