Test - Devil May Cry 3 Special Edition

Venant boucler la première trilogie débutée à l'époque sur PS2, Devil May Cry 3 Special Edition s'est offert une sortie sur Nintendo Switch le 20 février dernier . Le titre est-il toujours aussi bon plus de 15 ans après sa première mise en service ? Notre ami Guyoon s'est penché sur la question et vous délivre son avis dans nos colonnes.

Allons droit au but, les textures de Devil May Cry 3 Special Edition ont bel et bien été modifiées en Haute Resolution. Le rendu à l'écran est équivalent à la version PS4. Cependant, les cinématiques n'ont pas eu ce privilège. Elles ont gardé la même résolution qu'à l'époque ce qui les rend floues et vraiment hideuses. Les menus également n'ont fait l'objet d'aucune refonte particulière. Capcom les a portés à l'identiques. On passe donc d'une résolution HD et écran 16/9 pendant les combats et SD et affichage 4/3 pendant les menus, vraiment dommage. Et que l'on me dise pas que c'est de la nostalgie ! Le problème, c'est que le jeu nous force à errer dans ces menus immondes. Ici, il est possible d' acheter des potions de vie et autres boost d'attaques et d'améliorer son personnage en lui attribuant de nouveaux coups classés par arme.