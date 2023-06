Terra Memoria - Le studio La Moutarde présente son nouvel RPG rétro au tour par tour le temps d'un trailer

Nouveau projet issu du studio indépendant La Moutarde et édité par Dear Villagers, découvrez dès à présent le premier trailer de présentation de Terra Memoria, un tout nouvel RPG rétro au tour par tour. Attendu dans le courant de l'année sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons visionner ledit trailer ci-dessous.

Terra Memoria envoie les joueurs dans une aventure à travers le monde faite d’exploration, d’artisanat, de construction et d’amitié ! À la suite d’une pénurie de cristaux magiques et du réveil soudain de robots anciens, six amis se lancent dans une enquête folle à travers Terra, un monde fantasque combinant graphismes 3D et pixel art. Les joueurs contrôlent tous les membres du groupe, chacun ayant sa propre histoire et des compétences uniques utiles au combat au tour par tour de Terra Memoria.

Vous n’aurez pas seulement à vous battre. Pour sauver le monde, les joueurs devront maîtriser le système de construction unique de Terra Memoria, leur permettant de créer toutes sortes d’objets et de résoudre des puzzles au sein de l’environnement. Tel un éditeur de cartes à la disposition du joueur, il peut être utilisé pour façonner le monde et reconstruire les villes détruites.​

En explorant les différents pays de Terra Memoria, les joueurs devront faire confiance à leur guide régional, apportant des informations sur de nouvelles recettes, des spécialités régionales, des personnages importants et des indices pour votre enquête. La compréhension des coutumes locales est la clé d’une expédition réussie.