Terra Memoria - Le studio La Moutarde nous monte au nez avec un tout nouveau trailer de leur RPG rétro

RPG rétro signé La Moutarde et édité par Dear Villagers, Terra Memoria vient de s'offrir ce jour un tout nouveau trailer, nous permettant de découvrir davantage l'univers enchanteur qui nous attend. Initialement annoncé pour une sortie courant 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, le dernier communiqué ainsi que le trailer affichent à présent un simple " coming soon ". Il risque donc de falloir faire preuve de patience avant de pouvoir poser nos mains sur le jeu.

Terra Memoria envoie les joueurs dans un voyage autour du monde plein d'exploration, d'artisanat, de construction et d'amitié ! Une pénurie de cristaux magiques et le réveil soudain d'anciens robots entraînent six nouveaux amis dans une folle enquête à travers Terra, un monde fantaisiste et chaleureux combinant graphismes 3D et pixel art. Les joueurs contrôlent tous les membres de leur groupe, chacun d'entre eux se lançant dans sa propre histoire et apportant ses compétences uniques dans les combats au tour par tour de Terra Memoria.

Pour sauver le monde, les joueurs devront fabriquer des objets, cuisiner, camper et maîtriser le système de construction unique de Terra Memoria qui leur permet de créer des objets, de résoudre des énigmes environnementales et, enfin, de construire leur propre petit village.

En explorant les différents pays de Terra Memoria, les joueurs devront trouver les pages manquantes des guides régionaux, qui offrent des informations sur de nouvelles recettes, des personnages importants, des indices pour vous aider au cours de votre enquête et plus d'informations sur les spécialités régionales.