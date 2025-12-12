TERMINATOR 2D NO FATE disponible sur Nintendo Switch

On y croyait plus, et pourtant, TERMINATOR 2D NO FATE est enfin disponible depuis ce vendredi 12 décembre 2025 . Après moult reports, l'occasion est enfin venue de (re)vivre les événements de Terminator 2 : Le Jugement Dernier en jeu vidéo. Proposé au prix de lancement de 26,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, ainsi qu'en version physique sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons visionner son trailer de lancement ci-dessous.

Vivez les événements animés de « Terminator 2 : Le Jugement Dernier » à travers des illustrations pixélisées magnifiques et un gameplay d’arcade rempli d’action ! Incarnez Sarah Connor et le T-800 à travers une variété de missions palpitantes où ils affrontent le T-1000 et tentent d’arrêter les plans de Skynet avant que l’humanité ne soit anéantie. Dirigez la Résistance en tant que John Connor dans le futur, combattant en première ligne comme le seul espoir de la race humaine dans la guerre contre les machines. Dans cette histoire unique qui mêle des scènes iconiques de « Terminator 2 : Le Jugement Dernier » avec des scénarios originaux et plusieurs fins, le destin de l’humanité est entre vos mains.

TERMINATOR 2D: NO FATE

Source : Nintendo