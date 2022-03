Tempest 4000 - Une légende de l'Arcade signée Atari renaît sur Nintendo Switch

Encore une news qui va donner un coup de vieux aux plus anciens d'entre-nous... Sorti en 1981 sur Arcade, le Tube-Shooter Tempest signé Atari est de retour en 2022 sur Nintendo Switch dans une version psychédélique dénommée Tempest 4000. Disponible à partir du 24 mars 2022 sur l'eShop au prix de 17,49€, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Développé par le concepteur de jeu légendaire Jeff Minter, Tempest 4000™ reste fidèle au gameplay frénétique de l'original et vous place aux commandes du puissant vaisseau spatial The Claw (« La Griffe »), équipé pour détruire les redoutables créatures et autres obstructions sur votre chemin au moyen de rafales de tirs sur des prismes géométriques aux couleurs vives.

Le jeu est doté d'environnements graphiques fantastiques, de 100 niveaux, de trois modes de jeu et vous devez éliminer tous les ennemis aussi vite que possible pour survivre et tenter d'établir le meilleur score.