Kombinera - Atari dévoile une nouvelle licence sur Nintendo Switch

Après l'annonce de son dernier titre Tempest 4000, Atari continu de dévoiler ses munitions avec une nouvelle licence dénommée Kombinera, disponible début avril sur Nintendo Switch et supports concurrents. Le titre se présente comme un puzzle plateformer avec un style néon rétro-futuriste simple et efficace. Avec plus de 300 puzzles à résoudre, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous. Kombinera sortira officiellement le 7 avril 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Avec plus de 300 énigmes à résoudre dans des niveaux de plateforme de plus en plus difficiles, Kombinera mettra à l'épreuve votre esprit et votre capacité à résoudre des problèmes, tout en vous enveloppant dans des environnements vivants et époustouflants, agrémentés d'énigmes diaboliquement complexes. Ne maniant qu'une collection d'orbes multicolores, vous devrez naviguer dans chaque niveau périlleux et trouver le moyen d'amener chaque boule en sécurité à l'unisson tout en évitant les obstacles et les ennemis.

Caractéristiques principales de Kombinera :