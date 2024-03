Tales of Kenzera: ZAU se dévoile sur Nintendo Switch

Toujours à l'occasion du Xbox Partner Preview Showcase, EA Originals et Surgent Studios ont présenté Tales of Kenzera: Zau, un nouveau jeu de plateforme et d'aventure exclusivement solo, à travers les terres de Kenzera. Attendu pour le 23 avril 2024 sur Xbox, mais également sur Nintendo Switch et supports concurrents au prix de 19,99€, nous vous laissons visionner son trailer de présentation ci-dessous.

Narrée par Abubakar Salim, fondateur de Surgent Studios et acteur nommé aux BAFTA, cette bande-annonce offre un aperçu des compétences des masques du Soleil et de la Lune. Chaque masque possède un pouvoir cosmique unique pouvant être amélioré pour débloquer de nouvelles compétences permettant de vaincre les ennemis et de créer de nouvelles manières de progresser à travers le jeu.