Tales of Kenzera: ZAU dévoile sa bande-annonce de lancement

C'est demain mardi 23 avril que EA Originals et Surgent Studios vont mettre à la disposition des joueurs leur nouveau jeu de plateformes et d’aventure indépendant Tales of Kenzera: ZAU, sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Steam au prix de 19,99 €. Pour l'occasion, éditeur et développeur nous proposent de découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Un jeune garçon endeuillé entame la lecture d’un conte bantou écrit par son père défunt. Aventurez-vous sur les terres magnifiques et périlleuses de Kenzera en incarnant Zau, un jeune chaman qui passe un marché avec le Dieu de la mort pour ramener son Baba des ténèbres. Utilisez vos pouvoirs cosmiques et votre courage naissant pour progresser à travers des terres mythologiques inconnues. Autrefois pleine de vie, Kenzera est désormais remplie d’esprits ancestraux perdus. Tandis que Zau se rapproche de son objectif, il croise trois êtres puissants, redoutablement effrayants, mais étrangement familiers. Entrerez-vous dans la danse du chaman ? Plongez-vous dans une histoire solo intense inspirée par le deuil personnel d’Abubakar Salim. Découvrez comment l’amour nous donne le courage de continuer après un décès bouleversant. Utilisez les pouvoirs du Soleil et de la Lune pour vaincre des esprits tourmentés au cours de combats rythmés et devenez un digne Nganga de ce nom : un guérisseur spirituel. Découvrez un univers foisonnant d’histoires inédites relatives au chaos et à l’ordre et parcourez des royaumes mystiques en 2,5D remplis de couleurs et de profondeur, le tout, au son de la musique envoûtante de Nainita Desai, compositrice plusieurs fois récompensée. Conçu par Surgent Studios, le studio de divertissement fondé par l'acteur Abubakar Salim (Assassin's Creed : Origins, Raised by Wolves) et édité par EA Originals, Tales of Kenzera™: ZAU vous entraîne dans un voyage émouvant inspiré des mythes foisonnants des cultures bantoues.

Source : Nintendo