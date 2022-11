OMEGA 6 - Partez à la rencontre de l'auteur Takaya Imamura (Designer Graphique F-Zero, Star Fox, Majora's Mask) en dédicace sur Toulouse et Paris

Nous vous avons présenté ce week-end le nouveau manga du moment chez la maison d'édition Omaké Books / Omaké Manga : OMEGA 6. La petite particularité, son auteur n'est nul autre que Takaya Imamura. Si ce nom ne vous dit rien de prime abord, sachez tout de même que c'est à lui que nous devons les boss de A Link To The Past, et qu'il a créé les univers de F-Zero, Star Fox, Majora's Mask et tant d'autres en tant que Graphic Designer.

A l'occasion de la sortie de son premier manga OMEGA 6 en France, Omaké Books propose de venir à la rencontre de Takaya Imamura pour vous faire dédicacer votre exemplaire de OMEGA 6, et une ou deux cartouches de votre enfance si vous avez la chance d'en avoir encore de côté ! Voici les dates et lieux où vous aurez l'occasion de rencontrer Takaya Imamura :

TOULOUSE GAME SHOW - Parc des Expositions et Centre de Conventions - MEETT Toulouse

26 et 27 Novembre 2022

TSUME STORE - 13bis Bd Voltaire, 75011 Paris

01 Décembre 2022 de 17h à 19h

CONFÉRENCE E-SPOT - 150 Rue de Rivoli, 75001 Paris

02 Décembre 2022 de 18h à 21h