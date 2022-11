OMEGA 6 - Découvrez le premier manga Takaya Imamura (Chara Designer Star Fox) chez les éditions Omaké Books

Si vous avez apprécié les travaux de Takaya Imamura en tant que Character Designer sur Star Fox, F-Zero, ou encore The Legend of Zelda : Majora's Mask, peut-être apprécierez-vous de le découvrir sous un nouveau jour avec la parution en France de son manga OMEGA 6. Publié dans nos contrées par Omaké Books, OMEGA 6 nous conte l'histoire de Thunder et Kyla, deux chasseurs de prime ayant embrassé le métier pour réussir à à payer une nouvelle planète pour le salut de l'humanité. Le manga est proposé en édition standard, ainsi qu'en édition collector.

Contenu de l'éditon Collector de Omega 6 :

Un coffret cartonné.

Manga 100% couleurs.

Grand format (14,8 cm x 21 cm) et jaquette exclusive.

Une lithographie dédicacée par Takaya Imamura.

Une standee figurine acrylique double format.