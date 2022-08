Swordship - Le Dodge'em up de Digital Kingdom se dévoile dans un nouveau trailer et esquive sa date de sortie initiale

Initialement attendu pour le mois de septembre 2022, le dodge'em up Swordship signé Digital Kingdom et édité par Thunderful Games a profité de la Gamescom pour se dévoiler dans un tout nouveau trailer que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Hélas, le titre doit encore être peaufiné, c'est pour quoi Swordship est désormais programmé au mois de décembre 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Swordship se déroule dans un monde post-apocalyptique impitoyable où les conséquences du réchauffement climatique ont forcé la grande majorité de l'humanité à se réfugier dans trois gigantesques villes sous-marines. Les mégapoles échangent chaque jour des millions de conteneurs chargés de marchandises, tandis que ceux qui se trouvent à l'extérieur grattent ce qu'ils peuvent pour survivre. Vous incarnez l'un des rares habitants prêts à voler ces précieux conteneurs pour livrer des fournitures vitales à ceux qui ont été bannis à l'extérieur.

Les joueurs ont la liberté de choisir entre plusieurs variantes de sabre, chacune dotée d'un pouvoir actif unique, ce qui leur permet d'expérimenter diverses approches pour surmonter les niveaux difficiles et dangereux. Les joueurs peuvent également expérimenter leur style de jeu en choisissant de tout risquer et de mettre en banque les conteneurs volés pour augmenter massivement leur score ou de jouer la carte de la sécurité pour obtenir des améliorations passives et des vaisseaux supplémentaires qui correspondent à leur style unique.

Disposer d'un bateau aérodynamique et ultra-rapide, dépourvu d'armes lourdes et encombrantes, est un atout vital pour un contrebandier qui tente d'acheminer ses marchandises volées d'un endroit à un autre le plus rapidement possible, mais vous rend vulnérable aux attaques. C'est pourquoi seuls les pilotes les plus habiles peuvent espérer survivre. Utiliser votre vitesse de déplacement, retourner les attaques des ennemis contre eux et maîtriser les différentes conditions météorologiques offertes par les niveaux générés de manière procédurale est le seul moyen de s'en sortir vivant.