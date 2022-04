Swordship - Prenez la mer en septembre avec un nouveau Dodge‘Em Up nerveux sur Nintendo Switch

Vous en avez assez des Shoot'Em up ? Alors pourquoi de pas vous essayer au Dodge'Em Up avec le nouveau titre de Thunderful et Digital Kingdom dénommé Swordship. Attendu dans le courant du mois de septembre sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous, accompagné d'un descriptif officiel.

Swordship se déroule dans un monde où les conséquences du réchauffement climatique ont forcé la grande majorité de l'humanité à se réfugier dans trois gigantesques cités sous-marines. Ceux qui sont expulsés des villes survivent à peine sur les terres brûlées. Pendant ce temps, les mégapoles échangent chaque jour des millions de conteneurs chargés de marchandises. Vous incarnez l'un des rares habitants prêts à voler ces précieux conteneurs et à livrer des fournitures vitales aux bannis. Disposer d'un bateau ultra rapide dépourvu d'armes encombrantes et lourdes est un atout pour un contrebandier qui tente d'acheminer ses marchandises volées d'un endroit à un autre le plus rapidement possible, mais vous rend vulnérable aux attaques. C'est pourquoi seuls les pilotes les plus habiles peuvent survivre. Utiliser votre vitesse de déplacement, retourner les attaques des ennemis contre eux et maîtriser les différentes conditions météorologiques offertes par les niveaux générés de manière procédurale est le seul moyen de survivre. Les joueurs ont la possibilité de choisir parmi plusieurs variantes de Swordship, chacune dotée d'une puissance active unique, ce qui leur permet d'expérimenter diverses approches pour surmonter les niveaux difficiles du jeu. Les joueurs peuvent encore affiner leur style de jeu en dépensant une partie de leur butin pour acheter des améliorations passives qu'ils peuvent accumuler tout au long d'une course afin de renforcer les capacités de leur vaisseau et d'avoir plus de chances de s'en sortir en un seul morceau.