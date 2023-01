Sword of the Vagrant - Vivian revient dans une version physique signée Red Art Games sur Nintendo Switch

Sorti le 1er décembre 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, et testé par notre ami Ex-Nihylo, Sword of the Vagrant va bénéficier en 2023 d'une version physique sur Nintendo Switch et PS4. Rainy Frog, O.T.K Games et l'éditeur indépendant Red Art Games ont en effet signé un partenariat pour que Vivian la Vagabonde puisse se déchaîner sur cartouches à partir du 2 juin 2023 .Les précommandes seront officiellement ouvertes ce mardi 17 janvier à partir de 17h00 sur la boutique en ligne de Red Art Games. Tous ceux qui auront précommandé le jeu avant le 1er mai 2023, bénéficieront de 2 bonus de précommande : un artbook de 45 page, et un porte-clés.

Entrez dans le monde fantastique de Mithrilia et partez à la recherche de la vérité sur votre famille et ses secrets les plus enfouis. Incarnez une mercrenaire connue sous le nom de Vivian la Vagabonde qui poursuit les recherches de son défunt père dans l'unique but de retrouver sa famille. Du paisible petit village à l'immense château hanté, en passant par de mystérieuses forêts et d'anciens champs de bataille, que restera-t-il à notre héroïne une fois les armées de monstres défaites ? The Vagrant est un jeu d'action RPG en 2D Hack and slash. Utilisez les combos en chaîne, les attaques spéciales ou encore les attaques charges pour faire évoluer les compétences et l'équipement du mercenaire Vivian tout au long de cette époustouflante aventure. Vous pouvez devenir un maître de l'épée ou bien poursuivre l'histoire en toute simplicité. Caractéristiques du jeu Un jeu 2D traditionnel et peint à la main.

Des combats et de l'action finement dosés.

Un panel de 70 monstres et bêtes assoiffés de sang.

6 niveaux différents et magnifiques, entièrement peints à la main.

Une multitude d'armes, d'armures et d'accessoires à gagner, acheter et ramasser.

Des compétences de personnage à améliorer pour une expérience de jeu intense et immersive.

Fabriquez et améliorez votre équipement pour augmenter vos performances au combat.

Utilisez diverses attaques et compétences pour vaincre vos ennemis. Améliorez vos compétences avec des enchantements.

Différentes fins proposées pour une aventure encore plus palpitante.

Plus de 10 boss dont l'IA intuitive sera un véritiable défi, même pour les joueurs les plus expérimentés.

Un monstrepedia pour consulter l'ensemble des informations sur les monstres que vous avez vaincus.

La possibilité de voyager entre les différents lieux précédemment visités pour se faire la main ou retenter un défi.

Une musique composée par Gabe Castro qui vient souligner chaque émotion ressentie durant l'aventure.

Une histoire riche en émotions et rebondissements.

4 niveaux de difficulté proposant une expérience de jeu à part entière, du simple combat au combat extrême.

Une galerie d'art proposant plus de 100 illustrations.

Il est également possible de choisir une tenue différente pour le personnage.

Source : Redartgames