Sword of the Vagrant - Vivian la Vagabonde vous attend le 1er décembre sur l'eShop de la Nintendo Switch

Nouvel Action-RPG en 2D signé O.T.K Games et édité par Rainy Frog, Sword of the Vagrant vous invite à prendre le contrôle de Vivian la Vagabonde en quête de sa famille. Attendu pour le 1er décembre 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous, accompagné d'un descriptif complet.

Entrez dans le monde fantastique de Mithrilia et partez à la recherche de la vérité sur votre famille et ses secrets les plus enfouis. Incarnez une mercrenaire connue sous le nom de Vivian la Vagabonde qui poursuit les recherches de son défunt père dans l'unique but de retrouver sa famille. Du paisible petit village à l'immense château hanté, en passant par de mystérieuses forêts et d'anciens champs de bataille, que restera-t-il à notre héroïne une fois les armées de monstres défaites ?

The Vagrant est un jeu d'action RPG en 2D Hack and slash. Utilisez les combos en chaîne, les attaques spéciales ou encore les attaques charges pour faire évoluer les compétences et l'équipement du mercenaire Vivian tout au long de cette époustouflante aventure. Vous pouvez devenir un maître de l'épée ou bien poursuivre l'histoire en toute simplicité.

Caractéristiques du jeu