Super Smash Bros. Ultimate s'offre une nouvelle mise à jour gratuite incluant un nouveau stage et corrigeant la qualité des parties en ligne

Petite surprise ce matin, Super Smash Bros. Ultimate passe en version 8.1.0 via une nouvelle mise à jour gratuite. On était habitué à ce que Nintendo nous offre une mise à jour accompagnée d'un nouveau combattant mais malheureusement aujourd'hui pour les fans ça ne sera pas le cas pour cette mise à jour. Cependant, cette nouvelle version 8.1.0 de Super Smash Bros. Ultimate risque de ravir les joueurs compétitifs.

En effet, un tout nouveau stage fait son apparition appelé le Petit Champ de Bataille. Ce nouveau terrain est une version plus réduite de Champ de Bataille standard et comportera deux plateformes en son centre. Un stage qui semble être plus adapté pour la compétition car plus petit que l'original.

Puisqu'on parle de terrain, il est désormais possible de choisir n'importe quelle musique du jeu sur Champ de Bataille, Vaste Champ de Bataille, Petit Champ de Bataille et Destination Finale.

Petit ajout qui n'est pas des moindres, Nintendo semble tenir ses promesses et passe enfin à l'acte sur la qualité du service online de Super Smash Bros. Ultimate, qui nous le rappelons est payant dorénavant, en nous offrant un patch correctif qui devrait "améliorer l'expérience des joueurs en ligne" mais aussi le système de matchmaking. Retrouvez le patchnote officiel ici.

Nous espérons, tout comme les joueurs compétitifs, que ce patch corrigera définitivement la qualité du online de Super Smash Bros. Ultimate qui malheureusement était son plus gros point faible dès sa sortie. Affaire à suivre...

Source : Nintendo